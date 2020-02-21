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21 февраля, 2020
 
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"Ну, за Гариком не угнаться уже!" Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал видео с участием своего шестилетнего сына Гарри, снятое на горнолыжном курорте в итальянских Альпах.

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Галкин назвал сына гонщиком
Галкин назвал сына гонщиком
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как его сын Гарри спускается с гор на лыжах.

"Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и еще кучу незнакомых людей", – написал он и сопроводил пост хештегами "горные лыжи" и "гонщик".

Видео было снято в итальянских Альпах.

Судя по описанию ролика, с Галкиным и детьми отдыхает брат шоумена Дмитрий.

Биологическая мать Гарри и его сестры Лизы – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2019 года им исполнилось шесть лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Теги: Максим Галкин
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