"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище

Пугачева: Почему вы без маски со мной разговариваете? Фото: depositphotos.com

В репортаже отмечается, что разговор певицы с журналистами состоялся на Новодевичьем кладбище в Москве, куда 8 ноября артистка приехала на открытие памятника украинскому писателю и сатирику Михаилу Жванецкому.

"Почему вы без маски со мной разговариваете? Не стыдно?" – садясь в машину, сказала журналистам певица. Сама она в это время была без маски.

"У нас тесты", – объяснили певице авторы сюжета.

В репортаже отмечается, что Пугачева сделала прививку от коронавируса девять месяцев назад, а во время интервью всегда надевает резиновые перчатки.

Ответ Пугачевой журналистам без масок можно послушать с 22-й минуты видео.