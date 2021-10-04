"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном

"Мамусь, мы все убрали, почти все. Потому что там еще насыпало", – обратился к матери Гарри, заметив, что его снимают.

"Молодец, Гаррик, настоящий хозяин. Горжусь тобой, сын мой. Устал? Пойдем, заслужил обед", – ответила сыну Пугачева.

"Осенние хлопоты маленького хозяина", – подписала она ролик.

"Так миленько сказал: "Мамусь", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Аллочка с такой любовью говорит: "Горжусь тобой, сын мой!" Вымоленный", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. В этому году детям исполнилось восемь лет.