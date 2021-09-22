  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама

По словам певицы, у ее коллегы, 72-летней певицы Аллы Пугачевой пенсия составляет 46 тыс. руб., так как она является народной артисткой СССР.
"Все эти звания – всего лишь прибавка к пенсии", – отметила артистка.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.