  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама

Лолита: Все эти звания – всего лишь прибавка к пенсии Фото: Лолита Милявская / Facebook

По словам певицы, у ее коллегы, 72-летней певицы Аллы Пугачевой пенсия составляет 46 тыс. руб., так как она является народной артисткой СССР.

"Все эти звания – всего лишь прибавка к пенсии", – отметила артистка.

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Видео: Антонимы / YouTube