Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине

"У меня все друзья остались [в Украине]. Вся музыка, которую я приобретаю, написана украинскими пацанами, молодежью", – сказала Милявская.
Она подчеркнула, украинские музыканты – лучше всех на территории бывшего СССР.
"С точки зрения музыкальной продукции – да, лучшие. И это признают все", – объяснила Милявская.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.