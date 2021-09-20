Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине

Лолита Милявская родилась на Западной Украине, а в 1980-х уехала в Россию Фото: Арзуманян Сергей / Facebook

"У меня все друзья остались [в Украине]. Вся музыка, которую я приобретаю, написана украинскими пацанами, молодежью", – сказала Милявская.

Она подчеркнула, украинские музыканты – лучше всех на территории бывшего СССР.

"С точки зрения музыкальной продукции – да, лучшие. И это признают все", – объяснила Милявская.