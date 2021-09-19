Бульвар Шоубиз
 
19 сентября, 2021
 
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"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках

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По словам Милявской, все ее пять мужей были прекрасными
По словам Милявской, все ее пять мужей были прекрасными
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская не жалеет ни об одном из своих пяти браков. Об этом она рассказала в программе "Женщины сверху" на телеканале "Дождь", которая вышла в эфир 16 сентября.

57-летняя исполнительница подчеркнула, что считает правильным официально фиксировать брак. "Мне это нужно было. Мне процесс нравился. Я не видела ничего в этом плохого. То, что на мне хотели жениться, а потом и разводиться, – тоже ничего плохого. И потом я же каждый раз думала, что это навсегда", – призналась Милявская.

Она подчеркнула, что ни в одном разводе не доходило до раздела имущества или каких-либо скандалов, потому что у нее были "прекрасные мужья".

"Я не видела ничего плохого [в столь многочисленных браках] до тех пор, пока не поняла, что экономическая угроза может быть. Раздела имущества. Вот сейчас в моем возрасте. […] У меня были прекрасные мужья. И только один раз, когда я поняла, что я могу тут пострадать, я сделала брачный контракт и себя обезопасила. И оказалось, что я права совершенно", – рассказала певица.

Милявская добавила, что не выбросила ни одного своего свадебного наряда и обручального кольца.

"Сейчас я считаю, что мне брак не нужен. Мне это неинтересно. Но у меня в офисе так и остались все свадебные платья. Я к этому прекрасно отношусь. Так же, как и все обручальные кольца. Я их все сохранила. Когда-нибудь они пойдут на зубы. Мало ли…" – подытожила певица.

Контекст:

Лолита Милявская (урожденная Горелик, Милявская – фамилия, доставшаяся от второго мужа) родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

Первым мужем певицы был актер Александр Беляев, ее однокурсник по тамбовскому филиалу Московского государственного института культуры. Это был студенческий брак, продлившийся с 1984-го по 1987-й.

Вторым мужем артистки стал Виталий Милявский. Певица называла этот брак фиктивным ради прописки в Москве. С третьим мужем – певцом, продюсером, партнером по группе "Кабаре-дуэт "Академия" и соведущим российской программы "Доброе утро, страна!" на ОРТ Александром Цекало – певица прожила 12 лет, вплоть до 2000 года.

Четвертым супругом стал бизнесмен Александр Зарубин, этот брак продлился с 2004-го по 2009-й. Пятым мужем Милявской был фитнес-тренер Дмитрий Иванов, моложе ее на 11 лет. С ним она прожила 10 лет и рассталась в 2020-м.

У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

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