"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках

По словам Милявской, все ее пять мужей были прекрасными Фото: Лолита Милявская / Facebook

57-летняя исполнительница подчеркнула, что считает правильным официально фиксировать брак. "Мне это нужно было. Мне процесс нравился. Я не видела ничего в этом плохого. То, что на мне хотели жениться, а потом и разводиться, – тоже ничего плохого. И потом я же каждый раз думала, что это навсегда", – призналась Милявская.

Она подчеркнула, что ни в одном разводе не доходило до раздела имущества или каких-либо скандалов, потому что у нее были "прекрасные мужья".

"Я не видела ничего плохого [в столь многочисленных браках] до тех пор, пока не поняла, что экономическая угроза может быть. Раздела имущества. Вот сейчас в моем возрасте. […] У меня были прекрасные мужья. И только один раз, когда я поняла, что я могу тут пострадать, я сделала брачный контракт и себя обезопасила. И оказалось, что я права совершенно", – рассказала певица.

Милявская добавила, что не выбросила ни одного своего свадебного наряда и обручального кольца.

"Сейчас я считаю, что мне брак не нужен. Мне это неинтересно. Но у меня в офисе так и остались все свадебные платья. Я к этому прекрасно отношусь. Так же, как и все обручальные кольца. Я их все сохранила. Когда-нибудь они пойдут на зубы. Мало ли…" – подытожила певица.