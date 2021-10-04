"Алла Борисовна в мини – сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой

"Очень здорово посидели дружеской компанией у нас дома! Лайма, Олег Газманов с [женой] Марусей, [музыкант] Стас Намин, [певец] Валера Леонтьев. Было классно! Всегда ждем друзей!" – написал он.

Вайкуле смеялась перед камерой.

"Я девочка 60+", – сказала она.

Пугачева, стоя за сидящим в кресле Галкиным, высоко подняла ногу, чтобы показать, что на ней мини-юбка.

"Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини", – сказала она при этом.

В финале ролика Пугачева еще раз высоко подняла ногу.

View this post on Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Неприятно слушать подвыпившую Лайму, а вот Максим – молодец!" – прокомментировала подписчица irina.erm67.

"Все неестественно, наиграно, а Лайма вообще подшофе. И ведет себя отвратительно", – заявила valentinavf1956.

"Боже, Алла Борисовна в мини – это каждый раз просто огонь. Надо было не прятаться за кресло!" – отметила nastyaa15_b.

"Она сексуальная", – добавила она же.