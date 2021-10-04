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04 октября, 2021
 
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"Алла Борисовна в мини – сексуальная", "Лайма подшофе". Пугачева во время посиделок с Вайкуле подняла ногу перед камерой

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Пугачева( (на фото справа) и Вайкуле (слева) провели досуг вместе
Пугачева( (на фото справа) и Вайкуле (слева) провели досуг вместе
Фото: alla_orfey / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин 2 октября опубликовал в Instagram ролик, снятый во время посиделок с женой, 72-летней певицей Аллой Пугачевой, и гостями, среди которых была 67-летняя певица Лайма Вайкуле.

"Очень здорово посидели дружеской компанией у нас дома! Лайма, Олег Газманов с [женой] Марусей, [музыкант] Стас Намин, [певец] Валера Леонтьев. Было классно! Всегда ждем друзей!" – написал он.

Вайкуле смеялась перед камерой.

"Я девочка 60+", – сказала она.

Пугачева, стоя за сидящим в кресле Галкиным, высоко подняла ногу, чтобы показать, что на ней мини-юбка.

"Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини", – сказала она при этом. 

В финале ролика Пугачева еще раз высоко подняла ногу.

"Неприятно слушать подвыпившую Лайму, а вот Максим – молодец!" – прокомментировала подписчица irina.erm67.

"Все неестественно, наиграно, а Лайма вообще подшофе. И ведет себя отвратительно", – заявила valentinavf1956.

"Боже, Алла Борисовна в мини – это каждый раз просто огонь. Надо было не прятаться за кресло!" – отметила nastyaa15_b.

"Она сексуальная", – добавила она же.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). В ее дискографии 13 альбомов.

Теги: Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Максим Галкин, Лайма Вайкуле, певица, Стас Намин, шоумен
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