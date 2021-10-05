"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте

"Счастливого пути!" – написала она, видимо, обращаясь к экипажу, который вылетел на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.
Пугачева запечатлена в джинсах и блузе с глубоким декольте. Фото сделано на территории космодрома Байконур.
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"Молодая красотка", – прокомментировала подписчица sun_sea_bech.
Для съемок фильма в космос полетели 37-летняя российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Рабочее название фильма – "Вызов". Кандидаты для полета выбирались по результатам творческого отбора и медицинской комиссии.
Старт экспедиции совершили 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Об этом сообщило издание "Газета. ру".