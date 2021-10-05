"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте

"Счастливого пути!" – написала она, видимо, обращаясь к экипажу, который вылетел на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.

Пугачева запечатлена в джинсах и блузе с глубоким декольте. Фото сделано на территории космодрома Байконур.

View this post on Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"Молодая красотка", – прокомментировала подписчица sun_sea_bech.