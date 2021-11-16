"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова на съемках шоу. Видео

"ЧП на съемках новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео", – подписал видео Малахов.
На видео показано, как ассистентка достала животное из клетки, передала его Баскову на руки, а спустя несколько секунд тигренок обгадил артиста. Судя по реакции Баскова, он заметил это не сразу. После случившегося Басков начал громко петь перед животным.
"К деньгам. Вот чего он орал-то – срать хотел", – прокомментировал случившееся артист.
"Бедный малыш! Они со своим хайпом уже достали, не знали чем заняться", – отреагировали пользователи сети.
"Ну зачем таскать животных, они же не игрушка. Ну что за дичь, люди? Он испугался, слов нет", – прокомментировали видео фолловеры.
"У него стресс, бедный малыш", – осудили артистов подписчики.
"Не пойму, зачем мучить зверей? Без бедного тигренка никто новогодний огонек смотреть не будет?" – возмутились зрители.
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2022 год по восточному календарю будет годом тигра.
Николай Басков внесен в базу сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым". Малахов также находится в этой базе за "участие в информационно-пропагандистской провокации" со стороны России.