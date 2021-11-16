"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова на съемках шоу. Видео

Басков считает, что животное обгадило его к деньгам Фото: nikolaibaskov / Instagram

"ЧП на съемках новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео", – подписал видео Малахов.

На видео показано, как ассистентка достала животное из клетки, передала его Баскову на руки, а спустя несколько секунд тигренок обгадил артиста. Судя по реакции Баскова, он заметил это не сразу. После случившегося Басков начал громко петь перед животным.

"К деньгам. Вот чего он орал-то – срать хотел", – прокомментировал случившееся артист.

"Бедный малыш! Они со своим хайпом уже достали, не знали чем заняться", – отреагировали пользователи сети.

"Ну зачем таскать животных, они же не игрушка. Ну что за дичь, люди? Он испугался, слов нет", – прокомментировали видео фолловеры.

"У него стресс, бедный малыш", – осудили артистов подписчики.

"Не пойму, зачем мучить зверей? Без бедного тигренка никто новогодний огонек смотреть не будет?" – возмутились зрители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)



