"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь

"12! День Рождения нашей любимой девочки – наш большой праздник!" – написала она.

Певица обнародовала ролик, в котором собраны фото и видео ее дочери, снятые в разном возрасте.

"Какая красавица! И такая взрослая уже", – прокомментировала российская модель Елена Перминова.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра", продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.