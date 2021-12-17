"Эксперименты продолжаются". Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера

"Однажды вечером", – написала она.

Певица выбрала модель комбинезона с откровенным декольте и не стала надевать бюстгальтер. Также она продемонстрировала новую прическу – укоротила длину волос и выпрямила их.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Ваши эксперименты удивляют все больше. Невероятной красоты образ", – прокомментировала подписчица losvve.

"Шикарный образ, но волосы жалко", – написала irina.eremina.186.