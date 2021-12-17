"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской

"Вчерашний вечер был таким", – написала она.
Певица посетила церемонию вручения премии Brand Awards 2021 российского телеканала Zhara TV.
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"Ничего против Наташи не имею, но прическу пора бы поменять. Всегда одинаковая", – отметила marinasuzi3.
"Полностью согласна!" – заявила lydmilasorokina.
"Летучая мышь!" – прокомментировала sojasmirnova.
Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
В дискографии исполнительницы три студийных альбома.