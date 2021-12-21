"А сейчас модно так?", "У Веры что-то с нарядом". Брежнева засветила пах в мужских объятиях

Артистка во время съемки была одета в золотистые лосины и такого же цвета трусы. Ее образ дополнила короткая пушистая накидка белого цвета.

"С ослепительной Верой Брежневой на свадьбе", – написал он.

Брежнева фото с этого мероприятия в своем микроблоге публиковать не стала.

"У Веры что-то с нарядом", – написали пользователи сети.

"А сейчас модно так?" – удивились подписчики.

"Красивая Верочка, светлая девочка", – оценили образ артистки поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tabriz SHAKHIDI / EVENT pro (@itabriz)