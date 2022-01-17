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17 января, 2022
 
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17-летняя дочь Константина Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу "Голос країни". Видео

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Лия Меладзе: Отец знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу,
Лия Меладзе: Отец знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу,
Фото: meladzemusic / Instagram

17-летняя дочь российского продюсера Константина Меладзе Лия Меладзе стала участницей слепых прослушиваний нового сезона украинского шоу "Голос країни" на "1+1". Об этом 17 января сообщается на сайте канала "1+1", а фрагмент видео с ее участием размещен на YouTube-канале проекта.

"Я с детства мечтала попасть на "Голос країни". Отец знал, что я хочу пробовать себя именно на этом шоу, и даже дал совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос країни" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя", – заявила дочь продюсера.

ВИДЕО
Видео: Голос країни / YouTube
Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году Константин Меладзе и Яна Сумм заявили о намерении расстаться. Спустя год бывшая жена продюсера во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года Меладзе женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

Весной 2021 года продюсер говорил, что хочет, чтобы его дочь Лия сперва получила высшее образование, а уже после строила карьеру певицы.

Съемки нового сезона шоу "Голос країни" стартовали 20 декабря 2021 года. Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап. Вести шоу будут супруги и коллеги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Новый сезон пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Премьера шоу состоится 23 января.

Теги: дети, Голос країни, Константин Меладзе, семья
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