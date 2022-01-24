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24 января, 2022
 
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Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию

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Брежнева вторая жена Меладзе
Брежнева – вторая жена Меладзе
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Вера Брежнева 24 января в Instagram Stories поделилась с подписчиками ранее не опубликованными в сети снимками, которые хранятся в ее телефоне. Певица попросила фолловеров назвать дату, а она выкладывала в сеть снимок, который был сделан в этот день.

В частности, 39-летняя певица показала семейный отдых вместе с мужем – строящим карьеру в РФ украинским продюсером Константином Меладзе – на катере в компании детей, а также свою младшую дочь Сару голой в ванне. Певица отметила, что снимок дочери был сделан в октябре 2019 года.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Кроме того, артистка разместила фото 58-летнего Константина Меладзе, на котором он запечатлен в джинсах, белой футболке и жилете. Продюсер позирует, ухватившись кончиками пальцев правой руки за карман жилета. На его безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо.

Брежнева также обнародовала совместное фото с мужем, на котором запечатлены только ее ноги, расположенные между расставленных ног мужа.

Во время съемки Меладзе правой рукой обнял упирающиеся ему в пах стопы жены. При этом на его безымянном пальце то же самое кольцо.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет. 

Ранее Меладзе был женат на Яне Сумм. В этом барке у них родилось трое детей – Алиса (2000), Лия (2004) и Валерий (2005). Супруги развелись в 2013 году.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Константин Меладзе, семья, певица, продюсер, ноги
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