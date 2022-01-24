Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию

В частности, 39-летняя певица показала семейный отдых вместе с мужем – строящим карьеру в РФ украинским продюсером Константином Меладзе – на катере в компании детей, а также свою младшую дочь Сару голой в ванне. Певица отметила, что снимок дочери был сделан в октябре 2019 года.
Кроме того, артистка разместила фото 58-летнего Константина Меладзе, на котором он запечатлен в джинсах, белой футболке и жилете. Продюсер позирует, ухватившись кончиками пальцев правой руки за карман жилета. На его безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо.
Брежнева также обнародовала совместное фото с мужем, на котором запечатлены только ее ноги, расположенные между расставленных ног мужа.
Во время съемки Меладзе правой рукой обнял упирающиеся ему в пах стопы жены. При этом на его безымянном пальце то же самое кольцо.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
Ранее Меладзе был женат на Яне Сумм. В этом барке у них родилось трое детей – Алиса (2000), Лия (2004) и Валерий (2005). Супруги развелись в 2013 году.