Брежнева уперлась стопами Меладзе в пах и показала его реакцию

В частности, 39-летняя певица показала семейный отдых вместе с мужем – строящим карьеру в РФ украинским продюсером Константином Меладзе – на катере в компании детей, а также свою младшую дочь Сару голой в ванне. Певица отметила, что снимок дочери был сделан в октябре 2019 года.

Скриншот: ververa / Instagram

Кроме того, артистка разместила фото 58-летнего Константина Меладзе, на котором он запечатлен в джинсах, белой футболке и жилете. Продюсер позирует, ухватившись кончиками пальцев правой руки за карман жилета. На его безымянном пальце можно заметить обручальное кольцо.

Брежнева также обнародовала совместное фото с мужем, на котором запечатлены только ее ноги, расположенные между расставленных ног мужа.

Во время съемки Меладзе правой рукой обнял упирающиеся ему в пах стопы жены. При этом на его безымянном пальце то же самое кольцо.

Скриншот: ververa / Instagram