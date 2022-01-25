  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу

"У меня кубики на прессе уже 10 лет. Их никто никогда не видел. [Мужу] Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу. Он ужасно скучает по тому гигантскому размеру груди, который был, когда мы познакомились. Но жопу любит. А пресс – некогда ему даже на него смотреть", – рассказала Ефросинина.

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Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".

Ефросинина замужем. Ее муж – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).

Ефросинина является амбассадором бренда brabrabra c июля 2021 года. В сентябре 2021 года она признавалась, что испытывала стресс, снимаясь в нижнем белье.