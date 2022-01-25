"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах

В комментарии к публикации она анонсировала премьеру нового трека, которая запланирована на 26 января.

"Спусти немного трусики", – отреагировали подписчики.

"Да, ждем эту песню", – написали поклонники.

"Это выглядит немного странно", – прокомментировали снимок фолловеры.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс удалили часть глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались, но продолжают вместе воспитывать своего сына.