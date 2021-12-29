"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот

Артистка оставила публикацию без комментариев.

"Королева беременна", – отреагировали поклонники артистки.

"Девушка, вы снова беременны?" – написали фолловеры.

"Она нас троллит", – предположили в сети.

Первые подозрения о возможной беременности Граймс поклонники озвучили еще две недели назад, когда она снялась в короткой футболке и трусах.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс удалили часть глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. Три месяца назад стало известно, что они расстались. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.