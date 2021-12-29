Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
Новости

"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Весной 2020 года Граймс впервые стала матерью
Весной 2020 года Граймс впервые стала матерью
Фото: grimes / Instagram

Экс-возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (Клэр Буше) разместила 28 декабря в Instagram фото, на котором запечатлена в сценическом образе с заметно округлившимся голым животом.

Артистка оставила публикацию без комментариев.

"Королева беременна", – отреагировали поклонники артистки. 

"Девушка, вы снова беременны?" – написали фолловеры.

"Она нас троллит", – предположили в сети.

Первые подозрения о возможной беременности Граймс поклонники озвучили еще две недели назад, когда она снялась в короткой футболке и трусах. 

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс удалили часть глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года по конец сентября 2021-го. Три месяца назад стало известно, что они расстались. У пары есть общий сын (2020). В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

В сентябре 2021 года Маск заявил, что они с Граймс расстались. По словам Маска, они продолжают вместе воспитывать своего сына.

Теги: дети, беременность, Илон Маск, Граймс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
"Скоро третье поколение ждите", "Брутальное фото". Мэр Киева Кличко показал на одном снимке сыновей и своего младшего брата
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Красная икра к новогоднему столу. Как выбрать и оригинально подать
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
Умер один из братьев-близнецов Богдановых, которых на весь мир прославила неудачная пластика
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
  Полякова: Это был шок – я наконец-то увидела женскую письку! Я вот так вот сидела перед зеркалом – а все ли у меня так же?
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
"Не узнать". Каменских снялась в "голом" корсете
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
  "Годы себе добавила", "Не верю глазам", "По ходу, мама еще не видела". Паперная шокировала сеть новой стрижкой
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Ух ты, да вы все на одно лицо", "Три поколения счастливых глаз". Шестимесячный сын Павлика удивил сходством с 81-летней матерью певца
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
"Королева беременна". 33-летняя Граймс спустя три месяца после расставания с Маском показала заметно округлившийся живот
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
  "Я понял, что такое не трахаться, а заниматься любовью". Заявивший о своей бисексуальности Melovin рассказал, как относится к сексу на одну ночь
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
"В ожидании". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева снялась голой с пеной на груди
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
"Фу, какая гадость", "Неприятно". Волочкова показала крупным планом голые пальцы ног
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS