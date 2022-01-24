"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась на отдыхе в мокром купальнике

На первых двух снимках 43-летняя Ани Лорак изображена с нижнего ракурса – она позирует на фоне деревянного резного забора, принимая различные позы. Свой образ певица дополнила широким халатом с анималистическим принтом.
На последнем фото артистка запечатлена в мокром купальнике спиной к объективу, демонстрируя крупным планом голые ягодицы. Этот снимок был сделан в бассейне.
"Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала", – написала она. Певица не указала, где отдыхает.
"Показывай попку почаще", – написали поклонники.
"Вульгарненько", – отреагировали подписчики.
"Как противно на вас всех смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", – возмутились в сети.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.
Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011). 3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.