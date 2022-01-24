"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась на отдыхе в мокром купальнике

На первых двух снимках 43-летняя Ани Лорак изображена с нижнего ракурса – она позирует на фоне деревянного резного забора, принимая различные позы. Свой образ певица дополнила широким халатом с анималистическим принтом.

На последнем фото артистка запечатлена в мокром купальнике спиной к объективу, демонстрируя крупным планом голые ягодицы. Этот снимок был сделан в бассейне.

"Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала", – написала она. Певица не указала, где отдыхает.

"Показывай попку почаще", – написали поклонники.

"Вульгарненько", – отреагировали подписчики.

"Как противно на вас всех смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", – возмутились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)