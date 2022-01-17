"Моя киска", "Шикардос, огонь". Ани Лорак в платье с прорезями засветила нижнее белье

Певица выбрала модель платья с прорезями на рукавах и торсе. Она засветила нижнее белье – черный сплошной лиф, скрывающий грудь.

"Опишите начало своего года. Я ворвалась в 2022-й в работе и ощущаю прилив сил. Новые песни, новые проекты, новые эмоции. Мне нравится этот Тигр", – написала она.

2022-й – год Тигра по китайскому календарю.

"Моя киска", – прокомментировала подписчица barev463.

"Шикардос, огонь", – написал ramazanxasanov.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).