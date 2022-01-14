"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь

"Восхищайся чьей-то красотой, не подвергая сомнению свою собственную", – написала она.

Сопонару позировала в леопардовом купальнике. Она наклонилась вперед, демонстрируя оголенную грудь.

"Курочка какая, м-м-м", – прокомментировал подписчик abram.lin.

"Грудь сделала?" – спросил andreyohrimchuk.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.