"Настоящий цветок". Ребрик оседлала стул

"Эфирная неделя позади… Настроение "пятница". Делитесь планами на выходные. Со Старым Новым годом! Всех Василиев тоже с праздником!" – написала она.

"Лилия, вы настоящий цветок, которым не перестаешь восхищаться!" – заявила подписчица taty.sokolova12.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".