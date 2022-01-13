Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото

Они позировали на пляже под пальмой. Сопонару натянула панаму на глаза, а Рис положил голову ей на плечо.
Актриса опубликовала снимок в черно-белом варианте.
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Сопонару показывала также собственное цветное фото с отдыха в Таиланде.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.