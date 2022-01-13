Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото

Они позировали на пляже под пальмой. Сопонару натянула панаму на глаза, а Рис положил голову ей на плечо.

Актриса опубликовала снимок в черно-белом варианте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

Сопонару показывала также собственное цветное фото с отдыха в Таиланде.