"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой

"The Вайб", – написала она.

Актриса запечатлена на пляже за столом с бокалом коктейля в руке. Она откинулась на спинку скамейки и подняла согнутую ногу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Какие стройные, красивые и длинные ноги у сногсшибательной женщины с потрясающей фигурой", – прокомментировал подписчик anvarshaipov.