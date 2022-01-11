"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели

Волочкова позировала для фото, а ее сняли на видео Фото: volochkova_art / Instagram

"Иногда, когда я прошу Сергея меня сфотографировать, он проявляет свой креатив и, не предупреждая меня, снимает видео. Зачастую получаются интересные результаты, которыми очень хочется с вами поделиться. Замечательный он человек", – написала балерина.

Волочкова запечатлена лежащей в постели в "голом" купальнике, имитирующем обнаженное тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Настя, а у вас одежда есть? Стыдно за вас. То в трусах и лифчике, то в купальнике. Оденьтесь, пожалуйста, надоели голожопые фото", – отметила подписчица tatianatimofeeva5540.

"Вообще голая! Про дочь не думает. Ни стыда, ни совести. Что ей дочь в старости скажет?" – написала bondar5707.