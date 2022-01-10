"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь

Певица надела ультракороткие шорты и показала голые бедра, а также завязала блузу в узел, засветив часть обнаженной груди.
"Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна стала одним из мест, где я особенно это чувствую!" – написала она.
Певица призналась, что стала другой по сравнению с тем, какой была 9–10 месяцев назад, во время съемки программы "Девочки рулят".
Каменских уточнила, что стала более осознанной, свободной, принимающей, расслабленной.
"Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой", – отметила певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Секс-машина", – прокомментировал подписчик doleg8870.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.
У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.