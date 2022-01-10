Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
Новости

"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой
Каменских: Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 9 января в Instagram поделилась снимками, для которых позировала в легком летнем костюме.

Певица надела ультракороткие шорты и показала голые бедра, а также завязала блузу в узел, засветив часть обнаженной груди. 

"Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна стала одним из мест, где я особенно это чувствую!" – написала она.

Певица призналась, что стала другой по сравнению с тем, какой была 9–10 месяцев назад, во время съемки программы "Девочки рулят".

Каменских уточнила, что стала более осознанной, свободной, принимающей, расслабленной.

"Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой", – отметила певица.

"Секс-машина", – прокомментировал подписчик doleg8870.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. Детей у пары нет.

У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK, грудь, шорты, ягодицы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
  Корогодский: В 13–15 лет я играл в карты. Меня сажали с залетными, и мы катали, я чемпион мира по преферансу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
"Пися уже обвисла! Зачем ее показывать всем?" Волочкова снялась в "голом" купальнике с микроплавками
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме
"Грудь подросла?" Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой
"Грудь подросла?" Полуголая Дорофеева станцевала перед камерой
"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь
"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь
"Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык". Клопотенко призвал гуглить по-украински
"Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык". Клопотенко призвал гуглить по-украински
"Продам волосы. Майами. Дорого". Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность
"Продам волосы. Майами. Дорого". Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Сосиска Гарика вкуснее". Асмус честно призналась, что у бывшего мужа лучше
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS