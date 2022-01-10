"Секс-машина". Каменских снялась в откровенной одежде, засветив голые бедра и грудь

Каменских: Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой Фото: kamenskux / Instagram

Певица надела ультракороткие шорты и показала голые бедра, а также завязала блузу в узел, засветив часть обнаженной груди.

"Мексика для меня – это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению – от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна стала одним из мест, где я особенно это чувствую!" – написала она.

Певица призналась, что стала другой по сравнению с тем, какой была 9–10 месяцев назад, во время съемки программы "Девочки рулят".

Каменских уточнила, что стала более осознанной, свободной, принимающей, расслабленной.

"Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой", – отметила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Секс-машина", – прокомментировал подписчик doleg8870.