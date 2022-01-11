"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу

Глюк'оZа: Признавайтесь, кто в снегах, а хочет в тепло Фото: glukozamusic / Instagram

Съемка происходила на пляже в Лос-Анджелесе (США).

"Признавайтесь, кто в снегах, а хочет в тепло. Я смотрю ленту и понимаю, что как-то завистливо смотреть на море. Но, как правило, доезжая до моря, разглядываешь зимние курорты! Ну что человек за существо? Хотим то, чего не имеем, а имея не ценим", – написала она.

Певица показала фигуру со всех сторон, в том числе засветив перед камерой пятую точку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Сколько можно трясти пятой точкой? Уже надоела", – заявила подписчица evgeniagulina66703.

"Самая красивая попа", – написал vonapets76.