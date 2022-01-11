"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу

Съемка происходила на пляже в Лос-Анджелесе (США).
"Признавайтесь, кто в снегах, а хочет в тепло. Я смотрю ленту и понимаю, что как-то завистливо смотреть на море. Но, как правило, доезжая до моря, разглядываешь зимние курорты! Ну что человек за существо? Хотим то, чего не имеем, а имея не ценим", – написала она.
Певица показала фигуру со всех сторон, в том числе засветив перед камерой пятую точку.
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"Сколько можно трясти пятой точкой? Уже надоела", – заявила подписчица evgeniagulina66703.
"Самая красивая попа", – написал vonapets76.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.