Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе

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Ани Лорак опубликовала поздравительный пост
Ани Лорак опубликовала поздравительный пост
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 10 января в Stories Instagram опубликовала совместное фото с украинским режиссером Аланом Бадоевым.

"С днем рождения, дорогой гений! Будь счастлив!" – написала она.

На снимке певица запечатлена в объятиях режиссера. Она прильнула к нему, глядя в объектив камеры.

Фото: anilorak / Instagram
Фото: anilorak / Instagram

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011),

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). 10 января ему исполнился 41 год. Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году. 

Режиссер с 2001 года снимает клипы. Он снял ролики для Ани Лорак, Ирины Билык, Loboda, Андрея Данилко, Софии Ротару, Наташи Королевой, Анны Седоковой, Веры Брежневой. Из последних на момент публикации клипов Ани Лорак, снятых Бадоевым, это "Мы нарушаем" (2019) и "Я бы летала" (2020).

Бадоев был женат на телеведущей Жанне Бадоевой. Они прожили вместе с 2003-го по 2012 год. От этого брака у режиссера есть дочь Лолита (2005).

Теги: искусство, София Ротару, Ани Лорак, режиссер, Алан Бадоев, Loboda, семья, певица, развод, Лолита, объятия
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