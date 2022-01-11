"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома

"Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!" – написал он.
В начале ролика в кадре находятся дети: Лиза танцует на полу под аккомпанемент губной гармошки Гарри. В финале ролика перед камерой пробегает Пугачева.
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"Как хорошо, что мамочка возрастная. Не ограничено время общения с детками, а у нас скорее в сад, чтобы уйти на работу, а вечер – как у всех, быт", – отметила подписчица lida.lavanda_.
"Какая мама красивая", – написала maxalla_around.
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.
У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.