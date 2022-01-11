"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома

Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!" – написал он.

В начале ролика в кадре находятся дети: Лиза танцует на полу под аккомпанемент губной гармошки Гарри. В финале ролика перед камерой пробегает Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Как хорошо, что мамочка возрастная. Не ограничено время общения с детками, а у нас скорее в сад, чтобы уйти на работу, а вечер – как у всех, быт", – отметила подписчица lida.lavanda_.

"Какая мама красивая", – написала maxalla_around.