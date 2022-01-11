Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков

Куравлеву в 2021 году исполнилось 85 лет Фото: kino-teatr.ru

У Куравлева на момент прибытия медиков 5 января появились проблемы с дыханием, температура повысилась до 38 градусов, сатурация была на уровне 89%.

Пансионат для пожилых людей, в котором проживал актер, находится в Москве. Причина, по которой он оказался там, неизвестна.

У Куравлева, как отмечает источник, есть квартира в центре Москвы.