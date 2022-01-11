Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
Новости

Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Куравлеву в 2021 году исполнилось 85 лет
Куравлеву в 2021 году исполнилось 85 лет
Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский 85-летний актер Леонид Куравлев был доставлен в реанимацию московской больницы "Коммунарка" из дома престарелых. Об этом 10 января сообщило издание "Экспресс-газета".

У Куравлева на момент прибытия медиков 5 января появились проблемы с дыханием, температура повысилась до 38 градусов, сатурация была на уровне 89%. 

Пансионат для пожилых людей, в котором проживал актер, находится в Москве. Причина, по которой он оказался там, неизвестна.

У Куравлева, как отмечает источник, есть квартира в центре Москвы.

Контекст:

У Куравлева диагностировали пневмонию. Анализ на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным.

Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".

В 2016 году после смерти жены рядом с ее могилой на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве установил массивную плиту со своим именем.

С женой Ниной (1939–2012) актер прожил в браке 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.

У него есть 59-летняя дочь Екатерина, 43-летний сын Василий и внуки – 18-летний Степан. 14-летний Федор, 11-летний Григорий.

Теги: больница, пневмония, актер, инфекция, Леонид Куравлев, больницы, диагноз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
"Мы наблюдаем определенное примирение с оккупацией". Жены арестованных крымскотатарских журналистов рассказали о жизни в аннексированном Крыму
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
  Комик Мирзализаде: Стендап мне понравился из-за американских комиков, которые выходили, говорили такие грязные вещи, такие жуткие истории могли рассказывать
Дмитрий ГОРДОН
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
  Белковский: Правление Зеленского доказывает, что Украина скоро перейдет к парламентской республике, где у президента будет церемониальная роль
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS