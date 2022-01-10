Звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации

В публикации отмечается, что Куравлев был госпитализирован накануне Рождества – медики диагностировали у него проблемы с дыханием.

Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей клиники.

Сын Куравлева Василий в комментарии агентству заявил, что у его отца диагностировали пневмонию. При этом тесты на коронавирус, по словам сына артиста, дали отрицательный результат.