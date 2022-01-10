Звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации

В публикации отмечается, что Куравлев был госпитализирован накануне Рождества – медики диагностировали у него проблемы с дыханием.
Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей клиники.
Сын Куравлева Василий в комментарии агентству заявил, что у его отца диагностировали пневмонию. При этом тесты на коронавирус, по словам сына артиста, дали отрицательный результат.
Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная".
В 2016 году после смерти жены рядом с ее могилой на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве установил массивную плиту со своим именем.
С женой Ниной (1939–2012) актер прожил в браке 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.
У него есть взрослые сын и дочь, а также трое внуков.