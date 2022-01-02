Лионель Месси заразился коронавирусом

Позитивные тесты на коронавирус получили Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

Все эти футболисты находятся на самоизоляции и соблюдают требования медицинского протокола.

Кроме того, в ПСЖ сообщили, что бразильская звезда клуба Неймар продолжит восстанавливаться на родине от травмы до 9 января. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.

Все они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции – ПСЖ сыграет против "Ванна" уже в этот понедельник, 3 января. После 19 туров команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.