ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Лионель Месси заразился коронавирусом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Месси выявили коронавирус
У Месси выявили коронавирус
Фото: EPA

Во французском футбольном клубе ПСЖ произошла вспышка коронавируса, COVID-19 выявили и у знаменитого футболиста, капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба парижской команды.

Позитивные тесты на коронавирус получили Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.

Все эти футболисты находятся на самоизоляции и соблюдают требования медицинского протокола.

Кроме того, в ПСЖ сообщили, что бразильская звезда клуба Неймар продолжит восстанавливаться на родине от травмы до 9 января. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.

Все они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции – ПСЖ сыграет против "Ванна" уже в этот понедельник, 3 января. После 19 туров команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков.

Контекст:

Месси – один из самых титулованных футболистов в мире. Он обладатель рекордного количества "Золотых мячей", эта награда вручается лучшему футболисту мира. Кроме того, он один из двух футболистов, забивших более 100 мячей в еврокубках, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Профессиональную футбольную карьеру аргентинец начала 2004 году в "Барселоне". За испанский клуб он выступал до августа 2021 года, а затем перешел в ПСЖ (Франция)Причиной ухода Месси из "Барселоны" стали финансовые вопросы.

С 2005 года Месси выступает за национальную сборную Аргентины по футболу, является капитаном команды.

Теги: футбол, Франция, Лионель Месси, Неймар, футболист, ПСЖ Париж, коронавирус, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
"Милла конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
"Милла – конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
"Твои бы ножки да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане
"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
"Все остальные – пыль у ваших ног". 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес
"Все остальные – пыль у ваших ног". 39-летняя Надежда Мейхер снялась топлес
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео
"Балдеж", "Капец, красота неземная!" Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке
"Балдеж", "Капец, красота неземная!" Никитюк снялась в прозрачном топе и прозрачной мини-юбке
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (309747)
2
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (98515)
3
"Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год (63061)
4
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (60051)
5
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (59341)
6
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (58274)
7
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой (56853)
8
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (49764)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS