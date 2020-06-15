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15 июня, 2020
 
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84-летний Джигарханян выписался из больницы

Друг 84-летнего российского актера и режиссера Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщил, что актер спустя неделю после госпитализации вернулся домой.

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Джигарханян родился в 1935 году в Армении
Джигарханян родился в 1935 году в Армении
Фото: st_jigar / Instagram

Российский актер и режиссер Армен Джигарханян спустя неделю после госпитализации покинул клинику, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя и друга актера Артура Согомоняна.

О госпитализации актера российские СМИ сообщили 8 июня. По словам Согомоняна, Джигарханян проходил плановое обследование. 

За последние несколько лет Джигарханян часто попадал в больницу в тяжелом состоянии из-за обострения хронических болезней. В апреле 2018-го сообщалось, что актер на непродолжительное время впадал в кому.

Армен Джигарханян родился в 1935 году в Армении. Актер известен ролями в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". 

Теги: Россия, Армен Джигарханян, больница, актер
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