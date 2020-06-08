Армен Джигарханян попал в больницу

Известный советский и российский актер Армен Джигарханян проходит плановое обследование и лечение в одной из московских больниц, информация о том, что он перенес инсульт, не соответствует действительности, заявил друг Джигарханяна Артур Согомонян.

84-летний советский и российский актер Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц. Об этом "Интерфакс" сообщил друг актера Артур Согомонян.

По его словам, Джигарханян был госпитализирован накануне вечером и пробудет в больнице около недели. Согомонян заявил, что актер проходит профилактическое обследование и плановое лечение. Он также опроверг слухи о том, что Джигарханян перенес инсульт и находится в реанимации.

В последние несколько лет Джигарханян часто попадал в больницу в тяжелом состоянии из-за обострения хронических болезней. В апреле 2018-го сообщалось, что актер на непродолжительное время впадал в кому.