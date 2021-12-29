"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера

Джек Николсон не снимается в кино с 2010 года Фото: classicgentlemaninc / Instagram

"Он доживает печальные последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. Николсон больше не выходит из дома, а его сын и дочь взяли на себя обязанности по уходу за ним. Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким", – цитирует издание друга Николсона.

В публикации отмечается, что официального подтверждения диагноза от Николсона или членов его семьи не было.