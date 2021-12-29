"Доживает печальные последние дни". Друг Джека Николсона сообщил о диагнозе актера

"Он доживает печальные последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. Николсон больше не выходит из дома, а его сын и дочь взяли на себя обязанности по уходу за ним. Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким", – цитирует издание друга Николсона.
В публикации отмечается, что официального подтверждения диагноза от Николсона или членов его семьи не было.
Николсон родился 22 апреля 1937 года в Нептьюне (США). Он посвятил кино 60 лет своей жизни. 12 раз актер был номинирован на премию "Оскар" и трижды получил награду. Также он является обладателем наград BAFTA и "Золотой глобус".
Актер стал известен благодаря ролям в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки" (снят по одноименной книге американского писателя Кена Кизи) и "Сияние" (экранизация произведения американского писателя Стивена Кинга).
В январе 2017 года в СМИ появилась информация, что Николсон ушел на пенсию и больше не будет сниматься в кино. В 2010 году он сыграл роль в комедии "Как знать...".