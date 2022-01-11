"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке

"Главное – сделать фото до того, как уже не можешь втянуть живот, и после того, как спал отек от перелета", – написала она.
Рамина выбрала откровенную модель раздельного купальника с прорезями на чашках бюстгальтера и на плавках – в зоне лобка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Зачем бикини?" – спросила ksania_travel.
"Много слишком тела. Оно вам не нужно, Рамина. Вы отлично можете привлекать интеллектом. А тело оставьте для мужа", – добавила она же.
Рамина родилась 1 марта 1992 года в Киеве. Она стала известна как участница шоу "Холостяк 5" на телеканале СТБ.
В начале 2016 года на съемках клипа "Отпускаю на" певца Виталия Козловского у Рамины начался роман с исполнителем. Через полтора года пара прекратила отношения. Сейчас она в отношениях с адвокатом Евгением Прониным.