"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-участница "Холостяка 5" Рамина надела плавки с вырезами на лобке

Рамина: Главное – сделать фото до того, как уже не можешь втянуть живот, и после того, как спал отек от перелета Фото: raminalalala / Instagram

"Главное – сделать фото до того, как уже не можешь втянуть живот, и после того, как спал отек от перелета", – написала она.

Рамина выбрала откровенную модель раздельного купальника с прорезями на чашках бюстгальтера и на плавках – в зоне лобка.

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"Зачем бикини?" – спросила ksania_travel.

"Много слишком тела. Оно вам не нужно, Рамина. Вы отлично можете привлекать интеллектом. А тело оставьте для мужа", – добавила она же.