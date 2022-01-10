"Горячая фотка", "Секси". Рианна показала грудь, выпирающую из тесного лифа

На снимке грудь певицы выпирает из верха лифа.
"Всегда сияющая звезда", – говорится в подписи к фото.
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"Горячая фотка", – отметил подписчик m_ronaldo1234.
"Секси", – написал mustafayilmaz2990.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.