"Пречудесная женщина, мать троих!" Осадчая показала тело в бикини крупным планом

Осадчая позировала в черном бикини, сидя на песке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Хоть я нахал, все же ты обалденная", – прокомментировал подписчик basarkin2017.
Также Осадчая снялась в голубом раздельном купальнике. Снимки она разместила в Instagram 10 января.
"Фото в купальнике как напоминание себе, что пад-тай даром не пройдет", – написала она.
Телеведущая показала тело крупным планом, снявшись в полный рост.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Пречудесная женщина, мать троих!" – отметила manufactura_dinomama.
Осадчая отдыхает в Таиланде с мужем и коллегой Юрием Горбуновым. Он публиковал в Instagram 10 января совместные фото с супругой на фоне статуи Большого Будды.
"Величественные места!" – писал Горбунов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".
У Осадчей и Горбунова двое общих детей. Старший сын Иван родился 18 февраля 2017 года, а 19 августа 2021-го – второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
Пад-тай, упомянутый Осадчей в посте, – это блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и соусом.