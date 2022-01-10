"Пречудесная женщина, мать троих!" Осадчая показала тело в бикини крупным планом

Осадчая: Фото в купальнике как напоминание себе, что Паттай даром не пройдет Фото: kosadcha / Instagram

Осадчая позировала в черном бикини, сидя на песке.

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"Хоть я нахал, все же ты обалденная", – прокомментировал подписчик basarkin2017.

Также Осадчая снялась в голубом раздельном купальнике. Снимки она разместила в Instagram 10 января.

"Фото в купальнике как напоминание себе, что пад-тай даром не пройдет", – написала она.

Телеведущая показала тело крупным планом, снявшись в полный рост.

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"Пречудесная женщина, мать троих!" – отметила manufactura_dinomama.

Осадчая отдыхает в Таиланде с мужем и коллегой Юрием Горбуновым. Он публиковал в Instagram 10 января совместные фото с супругой на фоне статуи Большого Будды.

"Величественные места!" – писал Горбунов.

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