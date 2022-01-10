Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
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"Пречудесная женщина, мать троих!" Осадчая показала тело в бикини крупным планом

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Осадчая: Фото в купальнике как напоминание себе, что Паттай даром не пройдет
Осадчая: Фото в купальнике как напоминание себе, что Паттай даром не пройдет
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 9 января на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные на закате солнца на пляже во время отдыха в Таиланде.

Осадчая позировала в черном бикини, сидя на песке.

"Хоть я нахал, все же ты обалденная", – прокомментировал подписчик basarkin2017.

Также Осадчая снялась в голубом раздельном купальнике. Снимки она разместила в Instagram 10 января.

"Фото в купальнике как напоминание себе, что пад-тай даром не пройдет", – написала она.

Телеведущая показала тело крупным планом, снявшись в полный рост.

"Пречудесная женщина, мать троих!" – отметила manufactura_dinomama. 

Осадчая отдыхает в Таиланде с мужем и коллегой Юрием Горбуновым. Он публиковал в Instagram 10 января совместные фото с супругой на фоне статуи Большого Будды.

"Величественные места!" – писал Горбунов.

Контекст:

Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на канале "1+1".

У Осадчей и Горбунова двое общих детей. Старший сын Иван  родился 18 февраля 2017 года, а 19 августа 2021-го – второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Пад-тай, упомянутый Осадчей в посте, – это блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и соусом.

Теги: Таиланд, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, отдых, телеведущий, грудь, бикини
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