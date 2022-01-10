"С Платоном копии", "Очень похожи". Шепелев показал лицо 10-месячного сына от Тулуповой

Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года Фото: dmitryshepelev / Instagram

Сын Шепелева изображен в длинной футболке на подоконнике. Он упирается руками в стекло, разглядывая, что происходит за окном.

"Сын. Январь. Кролик", – подписал фото Шепелев.

"Показалось, что это старая фотография [старшего сына Шепелева] Платона, очень похожи", – написали пользователи сети.

"С Платоном копии", – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Этот же снимок разместила в Instagram и возлюбленная Шепелева, российский дизайнер Екатерина Тулупова.

"Сын", – написала она.