Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске

"Несколько дней назад показывал сыну разные фотографии. Он увидел эту и похвалил меня за то, что за 10 лет, прошедших со времени этого кадра, я, по его мнению, почти не изменился. Льстит, но приятно, конечно. Откуда ему знать, что у меня трусы были S, а стали L? А так да, никаких изменений", – написал Шепелев.

"А я думала, после 20 лет не растет уже", – отреагировала одна из подписчиц.

"А фото мамы родной показали?" – поинтересовались фолловеры.

"Показывал, не волнуйтесь", – ответил Шепелев, после чего пользователи сети упрекнули автора вопроса в некорректности.