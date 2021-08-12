Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске

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Шепелев отец двух сыновей
Шепелев – отец двух сыновей
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский ведущий Дмитрий Шепелев 12 августа разместил в Instagram фото, которое было сделано 10 лет назад – за два года до рождения старшего сына Платона, матерью которого является покойная российская певица Жанна Фриске.

"Несколько дней назад показывал сыну разные фотографии. Он увидел эту и похвалил меня за то, что за 10 лет, прошедших со времени этого кадра, я, по его мнению, почти не изменился. Льстит, но приятно, конечно. Откуда ему знать, что у меня трусы были S, а стали L? А так да, никаких изменений", – написал Шепелев.

"А я думала, после 20 лет не растет уже", – отреагировала одна из подписчиц.

"А фото мамы родной показали?" – поинтересовались фолловеры.

"Показывал, не волнуйтесь", – ответил Шепелев, после чего пользователи сети упрекнули автора вопроса в некорректности.

Контекст:

Платон (2013) – сын Шепелева от отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года. После смерти артистки у Шепелева сложились непростые отношения с ее родителями, отмечает российское издание "Газета. Ru".

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, родила сына. Пара назвала ребенка ТихономТулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Теги: дети, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, семья
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