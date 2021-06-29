"Хочет быть звездой". Шепелев рассказал о решении восьмилетнего сына "все бросить"

"У старшего сына Платона достаточно плотный график: школа, тренировки по теннису, уроки фортепиано, русский, литература, скейт, гитара по выходным. Недавно сын заявил, что все бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой. Сначала я сильно расстроился, особенно из-за тенниса – мне очень хотелось, чтобы у нас было общее увлечение. Ну, не заставлять же его. Но прошло несколько дней, и сейчас я смотрю на произошедшее по-другому. Ребенок знает, чего он хочет – что может быть лучше", – сообщил ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)