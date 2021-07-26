Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2021
 
Новости

"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шепелев отец двоих сыновей
Шепелев – отец двоих сыновей
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский ведущий Дмитрий Шепелев 26 июля впервые в своем Instagram показал лицо восьмилетнего сына Платона, матерью которого является покойная российская певица Жанна Фриске.

"Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно,  это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", – написал ведущий. 

"Копия мамы", – отреагировали фолловеры.

"Глаза мамины", – прокомментировали фото подписчики.

"Папин сын", – считают пользователи сети.

Ранее Шепелев делился в микроблоге снимками Платона, на которых тот был запечатлен чаще всего со спины.

Контекст:

Платон (2013) – сын Шепелева от отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года.

26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, родила сына. Пара назвала ребенка ТихономТулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Теги: дети, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там больше странных интриг, чем самих танцев". Звезда "Сватов" Кошмал высказалась о шоу "Танцы со звездами"
"Там больше странных интриг, чем самих танцев". Звезда "Сватов" Кошмал высказалась о шоу "Танцы со звездами"
Репейное масло для волос: польза и способы применения
Репейное масло для волос: польза и способы применения
"Какая хорошенькая", Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе
"Какая хорошенькая", Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе
"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой
"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой
Муж Тодоренко Топалов: Никогда не думал, что буду работать в саду. Я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта
Муж Тодоренко Топалов: Никогда не думал, что буду работать в саду. Я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта
"Клава на Кристинку похожа, Лиза на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте
"Клава на Кристинку похожа, Лиза – на Аллу". Галкин показал своих детей и дочь Орбакайте
"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске
"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске
"В темном цвете лучше". Жена Павлика показала себя в образе брюнетки
"В темном цвете лучше". Жена Павлика показала себя в образе брюнетки
45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео
45-летний Шовковский впервые прыгнул с парашютом и сделал фото с мэром Киева после приземления. Видео
"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь
"Сладкая девушка". Брежнева показала грудь
Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк
Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк
"Ужас. Прическа с макияжем...", "Глаза по-разному накрашены", "Как зефир". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Ужас. Прическа с макияжем...", "Глаза по-разному накрашены", "Как зефир". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Она развивается в таком направлении". Полякова встала на защиту дочери, исполнившей на концерте матерные песни
"Она развивается в таком направлении". Полякова встала на защиту дочери, исполнившей на концерте матерные песни
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая в весе, станцевала на пляже в купальнике
"Вау, какая женщина!" Ани Лорак засветила голый торс
"Вау, какая женщина!" Ани Лорак засветила голый торс
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS