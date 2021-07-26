"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске

"Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, – это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", – написал ведущий.

"Копия мамы", – отреагировали фолловеры.

"Глаза мамины", – прокомментировали фото подписчики.

"Папин сын", – считают пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Ранее Шепелев делился в микроблоге снимками Платона, на которых тот был запечатлен чаще всего со спины.