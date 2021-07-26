"Глаза мамины", "Папин сын". Шепелев впервые показал лицо восьмилетнего сына от Фриске

"Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых – мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, – это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", – написал ведущий.
"Копия мамы", – отреагировали фолловеры.
"Глаза мамины", – прокомментировали фото подписчики.
"Папин сын", – считают пользователи сети.
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Ранее Шепелев делился в микроблоге снимками Платона, на которых тот был запечатлен чаще всего со спины.
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Платон (2013) – сын Шепелева от отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года.
26 марта 2021 года Шепелев сообщил, что во второй раз стал отцом – его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, родила сына. Пара назвала ребенка Тихоном. Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.