38-летний Шепелев показал 62-летнюю мать-пловчиху в гидрокостюме

Шепелев родился в 1983 году в Минске Фото: dmitryshepelev / Instagram

По словам Шепелева, его мать в юности профессионально занималась этим видом спорта, но потом бросила.

"Сейчас ей 62 года, и она приняла решение вернуться к тренировкам", – написал ведущий.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram

"Вчера был первый за долгое время старт для нее – заплыв на 1 км на открытой воде. У мамы бронза", – сообщил Шепелев.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram

"Очень горжусь", – резюмировал он, обнародовав фото матери в гидрокостюме и с медалью в руках.

Скриншот: dmitryshepelev / Instagram