"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына

Ведущий отметил, что снимок был сделан во время семейного отдыха на Мальдивах.

"В этом году мы улетели отдыхать всей семьей и отказались от любой помощи. Бабушка, дедушка, няня, няня… Никого с собой не приглашали. И не пожалели. Оказалось, это было очень правильное решение. [Старшие] дети наконец "заметили" младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу", – сообщил Шепелев.

Контекст:

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с российским дизайнером Екатериной Тулуповой. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – пара назвала сына Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.