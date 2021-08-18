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18 августа, 2021
 
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"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына

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В марте у Шепелева родился второй сын
В марте у Шепелева родился второй сын
Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский ведущий Дмитрий Шепелев 18 августа в Instagram разместил фото, на котором запечатлен на пляже вместе с младшим сыном Тихоном, которому на днях исполнится пять месяцев.

Ведущий отметил, что снимок был сделан во время семейного отдыха на Мальдивах. 

"В этом году мы улетели отдыхать всей семьей и отказались от любой помощи. Бабушка, дедушка, няня, няня… Никого с собой не приглашали. И не пожалели. Оказалось, это было очень правильное решение. [Старшие] дети наконец "заметили" младшего брата, приняли его и даже начали проявлять заботу", – сообщил Шепелев.

Контекст:

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с российским дизайнером Екатериной Тулуповой. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – пара назвала сына Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

Теги: дети, Дмитрий Шепелев, семья, Мальдивы, отдых
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