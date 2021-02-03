Шепелев сообщил о беременности своей девушки

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова вместе с 2016 года. От предыдущих отношений у нее есть дочь, а Шепелев воспитывает сына, матерью которого является покойная российская певица Жанна Фриске.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью, которое 3 февраля опубликовано на сайте издания Peopletalk, сообщил о беременности своей девушки, дизайнера Екатерины Тулуповой.

Шепелев не уточнил пол ребенка, но подчеркнул, что они с избранницей готовы к любому развитию событий. Ведущий также не рассказал, на каком сроке беременности находится мать его будущего ребенка.

Шепелев и Тулупова вместе с 2016 года. От предыдущих отношений у Тулуповой есть дочь. Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. Фриске была гражданской женой ведущего.

В ноябре 2019 года Шепелев рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, которые ходили в один детский сад. В это же время стало известно, что ведущий сделал Тулуповой предложение, однако после этого сообщений о свадьбе не последовало.

6 ноября 2020 года Шепелев сообщил, что вместе со своей девушкой подыскивает новую квартиру.



