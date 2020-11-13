"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку

Российский ведущий Дмитрий Шепелев на обнародованном снимке запечатлен в обнимку со своей избранницей – архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой.

Шепелев состоит в отношениях с Тулуповой с 2016 года Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев 12 ноября в Instagram впервые опубликовал совместное фото со своей девушкой архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой.

"Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!" – подписал он снимок, на котором запечатлен в обнимку со своей избранницей.

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Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. Фриске была гражданской женой ведущего.

Шепелев и Тулупова вместе с 2016 года. У нее есть дочь Екатерина от предыдущих отношений. В ноябре 2019 года Шепелев рассказал, что они с Тулуповой познакомились благодаря детям, которые ходили в один детский сад. В это же время стало известно, что ведущий сделал Тулуповой предложение, однако после этого сообщений о свадьбе не последовало.

6 ноября 2020 года Шепелев сообщил, что вместе со своей девушкой ищет новую квартиру.