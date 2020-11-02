"Не знаю, как и когда это произошло". Шепелев удивлен наличием у него антител к коронавирусу

По словам российского телеведущего Дмитрия Шепелева, в последний раз он болел в январе 2020 года.

Шепелев: Раз в год я делаю обязательный чекап Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что во время планового медосмотра у него были выявлены антитела к коронавирусу. Об этом он написал 31 октября в Instagram.

"Раз в год я делаю обязательный чекап. В этом году без исключения и в обязательном порядке у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус. Получив результаты, узнал, что у меня много антител, а значит я переболел COVID-19. Не знаю, как и когда это произошло – последний раз болел в январе", – сообщил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, к утру 2 ноября в мире зафиксировали 46,5 млн случаев COVID-19. Скончалось 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31 млн.

В России количество заболевших превысило 1,6 млн человек, 28,2 тыс. умерли.