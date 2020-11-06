Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев 6 ноября в Instagram сообщил, что вместе со своей девушкой архитектором Екатериной Тулуповой занимается поиском новой квартиры в Москве.
По словам ведущего, когда он только переехал в Москву, то мечтал о квартире с высокими потолками, лепниной и французскими люстрами, а сейчас его вкусы изменились.
"Час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю: не хочу. Могу, но не хочу, мне не нужно. Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны", – подытожил он.
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Мы выбираем новую квартиру Вечером, обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патрикам... Она говорит: «Десять лет назад я сидела в ресторане «Аист», смотрела на дом напротив и думала, как было бы круто жить вот здесь, в этом районе, в этом доме». А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что даром она нам не нужна «Не поверишь, - говорю, - у меня есть такая же история, она вспомнилась мне как раз сегодня. Много лет назад, когда я еще жил в Минске и приехал в Москву по делам, одна посольская семья пригласила меня к себе в гости. У них была огромная (как мне тогда показалось) квартира с высоченными четырехметровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда я подумал: «Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь так жить». И вот час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю - не хочу. Могу. Но не хочу, мне не нужно». Забавно это всё, правда? Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны. Знакомо? *
Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В 2004-м переехал в Киев, получив приглашение вести передачу Guten Morgen, а позже – шоу "Дай прокатиться" на канале М1.
В 2008 году Шепелев вел проект "Фабрика звезд 2" на "Новом канале". На телеканале "Украина" он появился в качестве ведущего программы "Граєш чи не граєш?".
В 2009 году Шепелев переехал в Москву, став ведущим развлекательных передач на российском "Первом канале". В 2011-м ведущий снимался в передаче "Рассмеши комика" на украинском канале "Интер".
С 2019 года Шепелев снимает интервью для своего канала в YouTube. В начале февраля 2020 года он сообщил, что ушел с российского "Первого канала".
В сентябре ведущий в своем микроблоге рассказал, что принимает участие в съемках развлекательного проекта на российском канале ТНТ.
Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года.
С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с Тулуповой. У нее есть дочь Екатерина от предыдущих отношений.