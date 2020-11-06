Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье

По словам российского шоумена белорусского происхождения Дмитрия Шепелева, когда он только переехал в Москву, то мечтал купить квартиру с высокими потолками и лепниной.

Шепелев: Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев 6 ноября в Instagram сообщил, что вместе со своей девушкой архитектором Екатериной Тулуповой занимается поиском новой квартиры в Москве.

По словам ведущего, когда он только переехал в Москву, то мечтал о квартире с высокими потолками, лепниной и французскими люстрами, а сейчас его вкусы изменились.

"Час назад мы просматривали точно такую же квартиру, и я осознаю: не хочу. Могу, но не хочу, мне не нужно. Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они уже совсем не нужны", – подытожил он.

Дмитрий Шепелев родился в 1983 году в Минске. В 2004-м переехал в Киев, получив приглашение вести передачу Guten Morgen, а позже – шоу "Дай прокатиться" на канале М1.

В 2008 году Шепелев вел проект "Фабрика звезд 2" на "Новом канале". На телеканале "Украина" он появился в качестве ведущего программы "Граєш чи не граєш?".

В 2009 году Шепелев переехал в Москву, став ведущим развлекательных передач на российском "Первом канале". В 2011-м ведущий снимался в передаче "Рассмеши комика" на украинском канале "Интер".

С 2019 года Шепелев снимает интервью для своего канала в YouTube. В начале февраля 2020 года он сообщил, что ушел с российского "Первого канала".

В сентябре ведущий в своем микроблоге рассказал, что принимает участие в съемках развлекательного проекта на российском канале ТНТ.

Шепелев воспитывает сына Платона (2013). Его мать российская певица Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года.

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с Тулуповой. У нее есть дочь Екатерина от предыдущих отношений.