Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ

Стоимость третьей части квартиры в одном из домов в Шмитовском переулке в Москве, принадлежащей сыну российского ведущего Дмитрия Шепелева и покойной российской певицы Жанны Фриске Платону, оценивается в 15 млн руб. (около 5,7 млн грн), пишет StarHit. Родители Фриске, которые унаследовали оставшиеся две части жилплощади, выступили против этой сделки.

В 2013 году у Шепелева и Фриске родился сын Платон Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев намерен продать часть квартиры, которая досталась его семилетнему сыну Платону в наследство от покойной матери – российской певицы Жанны Фриске. Об этом 13 января написал российский таблоид StarHit.

Речь идет о третьей части квартиры площадью 90 м², расположенной в одном из домов в Шмитовском проезде в Москве. Издание оценивает выставленную на продажу жилплощадь примерно в 15 млн руб. (около 5,7 млн грн).

Сообщается, что оставшаяся часть квартиры была унаследована родителями певицы – Владимиром и Ольгой Фриске.

В комментарии StarHit Владимир Фриске заявил, что Шепелев не может распоряжаться жилплощадью, так как она ему не принадлежит. По словам отца певицы, все это время именно они с женой занимались уборкой в квартире и платили за коммунальные услуги. Фриске признался, что пока не планирует выкупать долю внука, поэтому обратился в суд с требованием запретить отчуждение третьей части жилплощади.

Шепелев пока что не прокомментировал опубликованную в российских СМИ информацию.

Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. В 2013 у них родился сын Платон. Фриске умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга.

С 2016 года Шепелев состоит в отношениях с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть дочь от предыдущих отношений.

Российская ведущая Лера Кудрявцева в октябре 2020 года публично заявила, что ненавидит Шепелева, так как ей известно, что он издевался над Фриске, когда та уже была больна раком.

В ноябре Шепелев заявил, что они с Тулуповой занялись поиском нового жилья.