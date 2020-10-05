Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
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Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей

Российская телеведущая Лера Кудрявцева и отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявили, что ее гражданский супруг ведущий Дмитрий Шепелев издевался над артисткой.

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Фриске не стало в 2015 году
Фриске не стало в 2015 году
Фото: depositphotos.com

Российская телеведущая Лера Кудрявцева в интервью, которое вышло на YouTube-канале "Ксения Собчак", заявила, что ненавидит телеведущего и гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске Дмитрия Шепелева.

По словам Кудрявцевой, Шепелев издевался над Фриске, когда та уже была больна раком. При этом ведущая не уточнила известные ей подробности отношений между Фриске и Шепелевым.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак

После публикации интервью с Кудрявцевой отец певицы Владимир Фриске 1 октября в комментарии российскому изданию "Собеседник" заявил, что подтверждает слова телеведущей.

По словам отца артистки, Шепелев позволял себе в адрес Жанны Фриске оскорбления, однако сам Владимир Фриске узнал об этом "слишком поздно".

Владимир Фриске подчеркнул, что хранит тайну о Шепелеве, но считает преждевременным раскрывать ее подробности.

Шепелев на заявления Кудрявцевой и отца Жанны Фриске не отреагировал.

5 октября на своей странице в Instagram он обнародовал публикацию о дружбе, подчеркнув, что в 37 лет ему трудно начинать близко дружить.

"Круг друзей уже сложился, и редко кто новый туда попадает. Новых знакомств полно, приятных, интересных. Но чтобы начать близко дружить? Так почему-то редко получается", – заявил он.

Фриске и Шепелев начали жить в гражданском браке в 2012 году. В апреле 2013 года певица родила от телеведущего сына Платона.

В июне 2015 года певица умерла после двух лет борьбы с раком головного мозга. Сейчас сын живет с отцом.

В декабре 2019 года в интервью YouTube-каналу "Ксения Собчак" Шепелев заявил, что Фриске по полгода не общалась со своим отцом Владимиром Фриске.

Телеведущий отметил, что отец Фриске хотел добиться, чтобы внук жил с ним и его семьей, но суд постановил, что он может видеть Платона только два раза в месяц.

Теги: Ксения Собчак, скандал, Жанна Фриске, онкология, Дмитрий Шепелев, Лера Кудрявцева
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